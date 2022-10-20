В Нижнем Тагиле школу №1 перевели на дистант из-за кишечной инфекции. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование

В Нижнем Тагиле четверо учащихся школы № 1 на Вые были госпитализированы в больницы Верхней Салды с симптомами кишечной инфекции. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области, школьники почувствовали недомогание после занятий 19 октября, у них поднялась температура, началась рвота и диарея. С 20 октября учебное учреждение перевели на дистанционный режим работы.

«Дети на лечении под наблюдением инфекционистов, организованы лабораторные исследования биологического материала от заболевших, проводится сбор эпидемиологического анамнеза: что дети ели и пили. Также проводится лабораторное исследование на возбудителей инфекционного заболевания как вирусной, так и бактериальной этиологии», — сообщили в Роспотребнадзоре ИА «Все новости».

Госпитализированные школьники находятся в состоянии средней тяжести, лечение они будут проходить в Верхней Салде. Сейчас Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидрасследование. Группа санврачей работает в школе № 1, специалисты отбирают для анализа смывы с готовой продукции пищеблока, окружающих объектов, берут пробы воды, обследуют на наличие возбудителей инфекции весь персонал пищеблока и сотрудников учебного заведения.