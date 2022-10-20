В Нижнем Тагиле школу на Тагилстрое будет охранять спецназ 

С 20 октября школу № 56 на Тагилстрое будет дополнительно охранять спецназ. Об этом сообщается в паблике учебного заведения во «ВКонтакте».

«В целях обеспечения пропускного режима на территорию образовательного учреждения школа № 56 привлекает своих социальных партнёров, шефов нашего кадетского класса — 12-й отряд специального назначения. Это временная, но необходимая мера. Напоминаем вам, что до 15:00 вход на территорию школы для родителей ограничен. Надеемся на понимание», — говорится в посте.

Как сообщила АН «Между строк» директор школы Екатерина Лаврова, спецназовцы оказывают дополнительную помощь при пропускном контроле.

«12-й отряд спецназа и ветераны отряда являются социальными партнёрами и шефами кадетского класса школы № 56. Они не осуществляют охрану, а оказывают помощь коллективу школы в осуществлении контроля доступа на территорию школы», — рассказала директор образовательного учреждения.

Напомним, в школах Нижнего Тагила ввели «железный занавес» для родителей. В целях антитеррористической безопасности вход обучающихся на территорию школы осуществляется через ворота, которые будут открываться и закрываться по графику. Для родителей школьников встречи с учителями и администрацией учебного учреждения возможны только по предварительной договорённости.