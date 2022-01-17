В Нижнем Тагиле школьников будут тестировать на COVID-19 

Учащихся школ Нижнего Тагила начнут тестировать на новую коронавирусную инфекцию. Пробы будут брать специалисты филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Как отметили в ведомстве, тестирование будет проводиться для понимания и изучения распространённости новой коронавирусной инфекции в учебных заведениях для планирования профилактических мероприятий.

В том случае, если тест окажется положительным, носителей изолируют из детских коллективов и возьмут под медицинское наблюдение.