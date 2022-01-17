COVID-19

В Нижнем Тагиле школьников будут тестировать на COVID-19 

17.01.2022 17:52
В Нижнем Тагиле школьников будут тестировать на COVID-19 

Учащихся школ Нижнего Тагила начнут тестировать на новую коронавирусную инфекцию. Пробы будут брать специалисты филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

Как отметили в ведомстве, тестирование будет проводиться для понимания и изучения распространённости новой коронавирусной инфекции в учебных заведениях для планирования профилактических мероприятий.

В том случае, если тест окажется положительным, носителей изолируют из детских коллективов и возьмут под медицинское наблюдение. 

  • Ранее стало известно, что в школах Нижнего Тагила начали опрашивать родителей о согласии на вакцинирование детей. При этом в Детской городской больнице отмечают, что вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для школьников в Нижний Тагил пока не поступало. 
  • В России добровольная вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет начнётся в ближайшее время. Детей будут прививать специально разработанной вакциной «Спутник М».

 

 

Фото: unsplash.com / Mufid Majnun 
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