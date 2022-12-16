В Нижнем Тагиле школьники уйдут на каникулы на неделю раньше

В образовательных учреждениях Нижнего Тагила каникулы для школьников начнутся на неделю раньше, чем обычно, — с 26 декабря. Городские власти приняли такое решение на основе рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

Каникулы объявлены в связи с распространением вирусных инфекций. По официальным данным Роспотребнадзора, заболеваемость детей в школах Нижнего Тагила находится на уровне 10%, а по области 56% заболевших ОРВИ составляют дети.

При этом детские сады будут работать в том же режиме. Ограничения не коснутся и праздничных мероприятий.