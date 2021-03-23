В Нижнем Тагиле школьники помогли задержать наркомана

Накануне, 22 марта, в Нижнем Тагиле двое 13-летних школьников помогли полицейским задержать закладчика наркотиков. Как сообщают «Вечерние ведомости», подростки во время прогулки заметили, как незнакомый мужчина положил под дерево какой-то свёрток.

«Мы ему сказали, чтобы он не раскидывал такое, так как могут найти дети и отравиться. Он начал провоцировать драку, мы применили приёмы рукопашного боя и задержали его, вызвали полицию», — рассказали школьники «Вечерним ведомостям».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» частично подтвердили рассказ школьников, уточнив, что мужчина оказался потребителем наркотиков, а не распространителем.

«Вчера вечером подростки сообщили в полицию о подозрительном мужчине возле дома № 15 на улице Октябрьской Революции, который сбросил свёрток. Сотрудники ППС доставили мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в отдел полиции № 16. Также с места происшествия изъят свёрток с марихуаной. В данном случае задержанный 30-летний мужчина, который подобрал свёрток, будет привлечён к административной ответственности. Проверочные мероприятия продолжаются. Спасибо ребятам, что не прошли мимо и своевременно отреагировали», — рассказали в полиции.

В издании пояснили, что мальчишки являются курсантами РТПЦ «Набат» и занимаются рукопашным боем.