В Нижнем Тагиле школьники и студенты получат скидку на проезд в пригородных поездах

«Свердловская пригородная компания» возобновит предоставление льгот в поездах для школьников и студентов с 1 сентября. На территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50%. В Оренбургской области будет предоставляться скидка 25%, в Курганской области — 30%.

На сайте РЖД сообщается, что льгота будет действовать до 15 июня 2021 года. Ею можно воспользоваться при приобретении разовых билетов на обычные электрички или на электропоезда «Ласточка».

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, — справку, студенческий или ученический билет со штампом о продлении.