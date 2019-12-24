В Нижнем Тагиле школьникам вручили новогодние подарки с фотографией депутата от «Единой России»

Лучшим ученикам тагильской школы № 32 с углублённым изучением отдельных предметов подарили на Новый год сладкие подарки в коробках с изображением директора учреждения и депутата гордумы Галины Масликовой. Об этом АН «Между строк» рассказали родители школьников. Подарки были вручены юным тагильчанам сегодня, 24 декабря, во время новогодней ёлки для младшеклассников 32-й школы в драматическом театре. Детям, добившимся особых успехов в интеллектуальной и творческой деятельности, подарили также ёлочные шары с надписью «Лучшему учащемуся 2019 года». Для школьников организовали показ новогоднего спектакля и развлекательное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Напомним, директор школы № 32 Галина Масликова была избрана депутатом Нижнетагильской городской думы в 2017 году. Будучи выдвиженцем от «Единой России» и членом команды экс-мэра Сергея Носова, она набрала на выборах 4952 голоса избирателей, обойдя своего коллегу директора НТИ-УрФУ и бывшего коммуниста Владислава Потанина. В 2018 году Галина Масликова дала интервью АН «Между строк», в котором посоветовала школьникам не ходить на митинги оппозиционера Алексея Навального и использовать разные источники информации — не только соцсети, но и, например, Первый канал, РТР, «Россию 24». После этого директора тагильской школы цитировали многие региональные и федеральные СМИ, при этом с негативным посылом.