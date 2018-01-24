В Нижнем Тагиле школьницу обварило кипятком из лопнувшей батареи

Накануне в школе № 4 в Дзержинском районе в результате прорыва батареи отопления пострадала 14-летняя ученица. Как рассказали АН «Между строк» в районной прокуратуре, во время перемены на третьем этаже учебного заведения прорвало трубу горячего водоснабжения. Девушка получила ожоги спины II степени и была госпитализирована. После осмотра медики отправили школьницу на амбулаторное лечение.

В ходе прокурорской проверки будет выясняться, когда в школе проводился ремонт систем отопления, а также будет устанавливаться степень тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка.

В группе «Подслушано в 4 школе. Нижний Тагил» ученики высказали предположение, что пострадавших может быть двое, но эту информацию в надзорном ведомстве опровергли.