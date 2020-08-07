В Нижнем Тагиле сгорела «Волга» (ВИДЕО)

Вечером 6 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что у дома № 29 по улице Тагилстроевской горит автомобиль «Волга». В результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Mitsubishi Outlander, припаркованного рядом. На тушение были направлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Владельцам транспортных средств удалось самостоятельно справиться с возгоранием с помощью огнетушителей до прибытия пожарных. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке «Волги».