В Нижнем Тагиле сгорел расселённый многоквартирный дом

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле потушили большой пожар на улице Тагильской, 16. Горел расселённый ранее многоквартирный дом.

18 июля около 22:00 спасателям поступил звонок о пожаре. Всего на площади 300 квадратных метров сгорели кровля, чердачное перекрытие, повреждены стены и межэтажное перекрытие.

В тушении пожара участвовало 12 человек личного состава, также было задействовано 5 единиц техники. Спустя полчаса огонь был локализован, однако ещё несколько часов после этого пожарным пришлось тушить заброшенное строение, пишет ИА «Все новости».

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Предположительно, в заброшке пытались согреться неизвестные.