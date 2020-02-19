В Нижнем Тагиле сгорел детский кабинет частной стоматологии на ГГМ (ФОТО)

В Нижнем Тагиле утром 19 февраля произошёл пожар в детском кабинете стоматологического салона «Консул», расположенного по адресу Октябрьский проспект, 28. ЧП произошло во время приёма пациентов.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, а после огонь перекинулся на расположенные рядом горючие материалы. На ликвидацию пожара площадью 1 кв. м были направлены три единицы техники и семь человек личного состава.

В ведомстве добавили, что сотрудники медучреждения самостоятельно эвакуировали всех посетителей, обесточили сеть и приступили к самостоятельному тушению при помощи огнетушителя. Благодаря действиям сотрудников стоматологии обошлось без пострадавших.