В Нижнем Тагиле семья с маленьким ребёнком осталась без электричества из-за конфликта с председателем сада

В Нижнем Тагиле молодую семью с малолетним ребёнком оставили без электричества в доме из-за уже погашенных долгов и плохих отношений с руководством садоводческого товарищества «Восход», где она проживает. Конфликт между жильцами сада и председателем тянется уже не один месяц. Но своего апогея он достиг в октябре. При этом ранее глава пострадавшего семейства сам попытался баллотироваться на пост руководителя товарищества.

«Три года назад мы вышли из садоводческого товарищества “Дружба” и подключились к саду “Восход”, — рассказала АН “Между строк” мама малолетнего ребёнка Екатерина. — Но перед выборами председателя в этом году нам сказали, что нашего заявления о вступлении в товарищество нет, мы никто и звать нас никак, у нас долги. Мы реально где-то два года не платили за электричество, воду, плюс не делали членские взносы из-за материальных трудностей. Нам насчитали 18 тысяч рублей долга за три года сразу. Мы сказали, что не против погасить долги, но попросили расписать, за что конкретно и сколько нужно заплатить. Нам в этом отказали. Сказали также, что через банк платить нельзя, принимают только наличным платежом».

Семья Екатерины сама рассчитала сумму, которую должна за пользование коммунальными услугами, и оплатила по безналу. Несмотря на это, в октябре пришёл электрик и отсоединил их дом от общей «ветки».

«Видимо, таким образом нам решили показать, что они имеют право на всё. Их не смутило даже то, что у нас малолетний ребёнок, ему год и восемь месяцев, — отметила Екатерина. — Мы уже больше недели без электричества, поэтому живём на Гальянке. При этом рассчитывали, что будем жить в саду на постоянной основе, мы там сейчас строим новый дом, печку делаем. У нас скважина, должны приехать делать канализацию, а электричества нет. Конечно, мы сразу вызвали на место сотрудников 16-го отдела полиции. Они зафиксировали факт отключения, но участковый с нами пока не связывался».

Председатель сада «Восход» Ирина Сударчикова сообщила агентству, что отключение молодой семьи от электричества законно, а решение принималось членами правления товарищества. Они руководствовались тем, что семья «не имеет никакого отношения к их саду» согласно документам. Кроме того, молодые люди «являются злостными неплательщиками». По словам председателя, если бы муж Екатерины не баллотировался в руководители садоводческого товарищества «Восход», то о долгах на доме так никто бы и не узнал.

«У них свидетельство на сад “Дружба”, поэтому мы их только на обслуживание можем взять. Молодой человек летом баллотировался в председатели. Его привела [прежняя] председатель, 82-летняя Мария Евдокимова. И когда его спросили, кто он и откуда, он сказал, что проживает в саду “Дружба”. Мы ему сказали: “Хотите к нам вступить, мы не против, напишите заявление, оплатите всё”. Мы тогда узнали, что он подключился незаконно, обманывал нас и больше двух лет ничего не оплачивал. А наши садоводы платят энную сумму за свет, воду, членские взносы есть. Он пользовался нашим электричеством, у него был долг 8 тысяч рублей, не считая воды. После переизбрания председателя члены правления приходили к нему, просили подойти и погасить долг. Он сначала сказал, что будет платить только за свет и воду. Потом всё же перевёл деньги — сделал взнос 10 тысяч рублей и ещё 1250 рублей перевёл за водоснабжение. Но это он сам так посчитал, решил, что он столько должен. Сейчас долга к нам за воду и свет у него нет. Но нам он не нужен, он не имеет никакого отношения к нашему саду. По границам даже к нам не относится», — рассказала агентству Ирина Сударчикова.

По словам Екатерины, три года назад они официально вступили в садоводческое товарищество «Восход». Есть соответствующий документ, но нашли его только на днях, после отключения семьи от электричества. Сейчас тагильчанка через суд пытается восстановить членство в товариществе. Она готова платить членские взносы. Но хочет, чтобы руководство организации в свою очередь более прозрачно вело финансовую деятельность, чтобы было понятно, на что именно уходят деньги жителей. Для этого она и ещё несколько представителей товарищества (некая инициативная группа) предлагают поменять казначеев на профессионального бухгалтера на удалёнке и оплачивать услуги при помощи безналичного расчёта.

По слова Екатерины, другим представителям сформированной в этом году инициативной группы тоже приходили угрозы об отключении электричества. Если это произойдёт, они, как и Екатерина, будут вызывать полицейских и подавать заявление в суд.