В Нижнем Тагиле семья осталась без жилья из-за поджога

В Нижнем Тагиле семья из четырёх человек осталась без жилья из-за пожара. Возгорание произошло около трёх часов ночи 9 мая в частном доме № 238 по улице Алтайской. В момент пожара в жилище находились родители и две совершеннолетние дочери, одна из которых, почувствовав запах гари, разбудила остальных. По словам родственников пострадавших, они успели взять только документы, всё остальное сгорело.

«Нет ни телефонов, ни карт, всё сгорело. Телефоны подплавились, но всё равно не работают. Мы своими силами насобирали, нашли старые телефоны, чтобы хоть какая-то связь была. Сейчас они все пока живут у нас. Сколько средств уйдёт на восстановление дома — неизвестно», — рассказала родственница пострадавших Ксения.

В отделе надзорной деятельности МЧС добавили, что в пожаре никто не пострадал, однако дом восстановлению не подлежит. По предварительной версии, дом подожгли, проводится проверка.

«В 3:38 поступило сообщение о пожаре. На площади 80 кв. м сгорело вообще всё… Дом придётся строить заново, но это очень тяжело. В 4:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор завершены только в 6:25», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

Почти за неделю семья смогла собрать около 13 тысяч рублей. Сейчас пострадавшие просят о помощи неравнодушных тагильчан. Связаться с ними можно по телефону: 8(912)615-29-30 (Ксения).