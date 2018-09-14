В Нижнем Тагиле сегодня ожидаются ливни, град и штормовой ветер 

В Свердловской области в ближайшие часы ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду и более. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Спасатели объявили штормовое предупреждение и просят уральцев по возможности не выходить на улицу и отключить дома все электроприборы.

«Возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, повреждение остекления зданий и строений, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Также уральцам советуют отказаться от походов и прогулок в лесах и парках, отложить работы на открытом воздухе и на высоте.

Сегодня ночью сильный ветер привёл к обрушению деревьев и точечным отключениям электричества в Свердловской области. Утром уральцы стали делиться в соцсетях фотографиями повреждённых машин и сорванных дорожных знаков. Непогода затронула Сысертский и Белоярский городские округа, Красноуфимский муниципальный район, а также пригород Екатеринбурга. Ливень был и в Нижнем Тагиле.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днём в Свердловской области ожидается 14–19 градусов тепла. В выходные в Нижнем Тагиле температура воздуха будет максимум плюс 17 градусов, осадки не прогнозируются.