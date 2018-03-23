В Нижнем Тагиле сделали копию снимка с тагильским врачом-легендой

Сегодня в центральной горбольнице № 4 Нижнего Тагила врачи перенеслись на 70 лет назад, сыграв роли своих коллег-предшественников. В больницу приехала команда проекта «Живая Победа», которая занимается исторической реконструкцией снимков военных лет.

ЦГБ № 4 была выбрана неслучайно: здесь располагался военный госпиталь, а работала в нём Марта Зеленская, известный тагильский врач, эвакуированная в Нижний Тагил в 42-м году. Уникальным снимком 1945 года с участниками проекта поделился сын Зеленской. На этом снимке доктора осматривают двоих пациентов. В центре на краю больничной койки — молодая Марта Зеленская.

На роль известной женщины-врача для реконструкции старого снимка выбрали медсестру реанимационного отделения интенсивной терапии Екатерину Шаропину. Все присутствующие отметили внешнее сходство двух женщин, но Екатерина заметила, что она всего лишь медсестра, а Великолепная Марта (так современные врачи четвёртой больницы называют свою коллегу-предшественницу) — легенда.

«Для меня это большая честь — сыграть роль Марты, потому что я восхищаюсь ей. Не думаю, что мы похожи характерами, она ведь была главврачом, а для этого нужен душевный стержень. Схожесть, наверное, в том, что мы одинаково отвечаем за жизнь наших пациентов», — заключила Екатерина Шаропина.

«Мы очень гордимся историей нашей больницы, людьми, которые здесь работали. Все врачи откликнулись на предложение сделать такое фото очень быстро, многие подключились к поиску реквизита. Самым сложными было найти похожую палату с двумя окнами и кровати с железными спинками», — рассказывает Ирина Конюхова, начальник организационно-методического отдела.

В съёмке приняли участие 11 сотрудников медперсонала. Руководству больницы пришлось синхронизировать графики врачей и медсестёр из разных отделений. Снимок делали на старую фототехнику 40-50-х годов, привезённую профессиональным фотографом из Екатеринбурга.

«Наш проект вызвал отклик в сердцах людей. Суть проекта — не просто скопировать старое фото. Мы хотим, чтобы внуки, правнуки пришли в гости к родителям, полистали семейные альбомы, узнали историю своей семьи. Ведь когда ты знаешь эту историю, кто был за твоей спиной, то становишься цельным, крепким человеком», — считает один из авторов проекта Артемий Захаров.

Проект «Живая Победа» в прошлом году придумали три екатеринбургских журналиста. В этом году он получил президентский грант, на средства которого съёмки пройдут в девяти городах страны. В каждом будет сделано по девять снимков, рассказывающих о конкретной семье, и снимок, связанный с историей города. В Нижнем Тагиле организаторы решили выбрать тему эвакогоспиталей, которых здесь в годы Великой Отечественной войны было больше десяти. В Тюмени будет реконструировано фото, рассказывающее об эвакуации саркофага с телом Ленина, в Перми — эвакуации коллекции Эрмитажа. Во второй половине 2018 года в каждом городе-участнике пройдёт фотовыставка более чем из 90 фотографий-реконструкций.