В Нижнем Тагиле сделали копию снимка с тагильским врачом-легендой

23.03.2018 15:11
В Нижнем Тагиле сделали копию снимка с тагильским врачом-легендой

Сегодня в центральной горбольнице № 4 Нижнего Тагила врачи перенеслись на 70 лет назад, сыграв роли своих коллег-предшественников. В больницу приехала команда проекта «Живая Победа», которая занимается исторической реконструкцией снимков военных лет.

ЦГБ № 4 была выбрана неслучайно: здесь располагался  военный госпиталь, а работала в нём Марта Зеленская, известный тагильский врач, эвакуированная в Нижний Тагил в 42-м году. Уникальным снимком 1945 года с участниками проекта поделился сын Зеленской. На этом снимке доктора осматривают двоих пациентов. В центре на краю больничной койки — молодая Марта Зеленская.

На роль известной женщины-врача для реконструкции старого снимка выбрали медсестру реанимационного отделения интенсивной терапии Екатерину Шаропину. Все присутствующие отметили внешнее сходство двух женщин, но Екатерина заметила, что она всего лишь медсестра, а Великолепная Марта (так современные врачи четвёртой больницы называют свою коллегу-предшественницу) — легенда.

«Для меня это большая честь — сыграть роль Марты, потому что я восхищаюсь ей. Не думаю, что мы похожи характерами, она ведь была главврачом, а для этого нужен душевный стержень.  Схожесть, наверное, в том, что мы одинаково отвечаем за жизнь наших пациентов», заключила Екатерина Шаропина.

«Мы очень гордимся историей нашей больницы, людьми, которые здесь работали. Все врачи откликнулись на предложение сделать такое фото очень быстро, многие подключились к поиску реквизита. Самым сложными было найти похожую палату с двумя окнами и кровати с железными спинками», рассказывает Ирина Конюхова, начальник организационно-методического отдела.

В съёмке приняли участие 11 сотрудников медперсонала. Руководству больницы пришлось синхронизировать графики врачей и медсестёр из разных отделений. Снимок делали на старую фототехнику 40-50-х годов, привезённую профессиональным фотографом из Екатеринбурга.

 «Наш проект вызвал отклик в сердцах людей. Суть проекта не просто скопировать старое фото. Мы хотим, чтобы внуки, правнуки пришли в гости к родителям, полистали семейные альбомы, узнали историю своей семьи. Ведь когда ты знаешь эту историю, кто был за твоей спиной, то становишься цельным, крепким человеком», считает один из авторов проекта Артемий Захаров.

Проект «Живая Победа» в прошлом году придумали три екатеринбургских журналиста. В этом году он получил президентский грант, на средства которого съёмки пройдут в девяти городах страны. В каждом будет сделано по девять снимков, рассказывающих о конкретной семье, и снимок, связанный с историей города. В Нижнем Тагиле организаторы решили выбрать тему эвакогоспиталей, которых здесь в годы Великой Отечественной войны было больше десяти. В Тюмени будет реконструировано фото, рассказывающее об эвакуации саркофага с телом Ленина, в Перми — эвакуации коллекции Эрмитажа. Во второй половине 2018 года в каждом городе-участнике пройдёт фотовыставка более чем из 90 фотографий-реконструкций.

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