В Нижнем Тагиле реконструируют фотографию периода ВОВ

Съёмочная группа проекта «Живая Победа» с 21 по 23 марта посетит Нижний Тагил, где попытается реконструировать исторический кадр, снятый в одном из военных госпиталей Тагила в 1942 году. Для участия в съёмках организаторы приглашают всех желающих.

«Мы реконструируем исторический кадр, снятый в одном из военных госпиталей Тагила в 1942 году, и переснимем фотографии из семейных альбомов горожан. Приглашаем жителей Нижнего Тагила принять участие в проекте. Для этого нужно найти фотографию ваших родственников, сделанную в 40-х годах XX века (не обязательно военную) и заполнить заявку на сайте живаяпобеда.рф. Наши гримёры, костюмеры и реквизиторы воссоздадут атмосферу снимка, а фотографы сделают фотографию на камеру-обскуру. Участие в проекте бесплатное», — говорят организаторы.

Фотопроект «Живая Победа» зародился в прошлом году в Екатеринбурге. В этом году в нём смогут принять участие жители девяти городов: Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Магнитогорска.