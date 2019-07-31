В Нижнем Тагиле с школы взыскали 40 тысяч рублей за травму ученицы

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал со средней школы № 87 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого 9-летней ученице, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале 2019 года девочка получила травму на перемене — ученица выходила на лестничную клетку и её пальцы зажало дверью. Ребёнок получил открытый перелом ногтевой фаланги пальца правой кисти, ушибленную рану пальца, ногтевую пластину оторвало.

Как отмечают в прокуратуре, охрана жизни и здоровья ребёнка не была обеспечена в школе в должной мере. Кроме того, девочке не оказали первую помощь, не была организована её доставка в медицинскую организацию, не вызвана скорая помощь. Медицинский сотрудник в учреждении отсутствовал.

«Вследствие полученных травм малолетняя испытала сильную физическую боль в момент получения травмы и в последующем — в частности, в связи с проведением ей хирургической операции под общим наркозом и в послеоперационный период, а также нервное потрясение, которые продолжает испытывать по настоящее время», — добавили в ведомстве.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района в школе приняты меры к устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.