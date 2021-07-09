В Нижнем Тагиле с начала года дорожные камеры автоматической фиксации зарегистрировали свыше 100 тысяч нарушений ПДД

В Нижнем Тагиле с начала года с помощью камер фиксации нарушений на дорогах выявлено 108 355 случаев несоблюдения ПДД. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

По данным МВД, с передвижных комплексов нарушений было зафиксировано в 2,6 раза больше, чем со стационарных. Ежедневно на дороги Нижнего Тагила и пригорода выставляют от 4 до 6 камер на треногах.

В ведомстве отметили, что при установке комплексов фиксации они руководствуются статистикой аварийности на дорогах. А сами камеры, уверены силовики, направлены на «профилактику ДТП, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения».

Напомним, в ближайшее время на дорогах Нижнего Тагила появятся 10 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.