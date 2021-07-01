В Нижнем Тагиле появятся ещё 10 камер фиксации нарушений ПДД

10 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Тагила. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу компании «УГМК- Телеком».

Первые пять комплексов будут располагаться на регулируемых перекрёстках улиц Серова — Пархоменко, Вагоностроителей — Дзержинского, Юности — проспект Ленинградский, Черноисточинское шоссе — Бригадная, Ленина — Первомайская. Эти камеры будут фиксировать остановку перед стоп-линией; проезд на запрещающий сигнал светофора; невыполнение требований ПДД перед поворотом направо, налево или разворотом; выезд на полосу встречного движения и другие нарушения. Заработают камеры в августе-сентябре этого года.

Вторые пять комплексов будут располагаться по адресам: Восточное шоссе в районе дома № 18, Восточное шоссе, 24, Восточное шоссе, 23, Алтайская, 104, Фестивальная, 3. Эти камеры будут работать на превышение скорости. Сдача их в эксплуатацию намечена на июль.

«Новые комплексы на регулируемых перекрёстках, а также камеры на скорость у домов № 18 и № 24 по Восточному шоссе монтируют там, где уже есть устройства фиксации нарушений. Их построили в 2013 году на деньги проекта “Безопасный город”. Но потом областной Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД перестал по ним выписывать штрафы, сославшись на низкое качество картинки с камер. Но демонтировать устаревшие комплексы не будут. Они находятся на балансе мэрии и будут выполнять функции видеонаблюдения в системе “Безопасного города”», — пишет издание.

Комплексы монтируют по заказу свердловского Минтранса. «УГМК-Телеком» продаёт информацию, которую эти камеры формируют. По госконтракту это сведения о проездах транспортных средств через зоны контроля комплексов. Компания получает 1 рубль 18 копеек за одну единицу информации, то есть за проезд одной машины.