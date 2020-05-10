В Нижнем Тагиле с начала апреля физическим и юридическим лицам было выписано почти 250 административных протоколов за нарушение карантина

С 20 апреля сотрудниками полиции Нижнего Тагила было выписано и передано в суды 195 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Больше всего нарушений было выявлено в Тагилстроевском районе — 72, в Дзержинском — 71, в Ленинском — 38, в Пригородном — 14. При этом ни один из 90 рассмотренных протоколов не был отменён.

Напомним, что нарушение влечёт административный штраф для граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

С начала апреля сотрудниками Роспотребназора и правоохранительных органов в отношении физических и юридических лиц передано в суды 41 дело по ст. 6.3 КоАП за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Чаще всего граждан наказывают по данной статье за игнорирование режима самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и получения соответствующего предписания Роспотребнадзора. Индивидуальные предприниматели и должностные лица штрафуются за работу в период карантина.

В зависимости от тяжести проступка и юридического статуса за данное правонарушение полагается штраф от 100 рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.