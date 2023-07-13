В Нижнем Тагиле с четвёртого этажа выпал двухлетний ребёнок

В Нижнем Тагиле 11 июля из окна четвёртого этажа выпал двухлетний ребёнок. ЧП произошло в доме № 50а на улице Металлургов. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», малыш залез на подоконник, открыл окно, навалился на антимоскитную сетку, у которой под тяжестью веса оторвались крепления.

«В тот момент дома была 19-летняя сестра малыша, которая ненадолго отвлеклась. Отец ребёнка отвозил мать на работу. В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что семья, где произошло несчастье, полная, благополучная», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей. По источнику АН «Между строк» его увезли на реанимации в Екатеринбург.

Полиция напоминает родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра. А также не нужно ставить мебель вблизи окон, потому что ребёнок может залезть на окно. Рекомендуются устанавливать на окна блокираторы, которые не позволят ребёнку открыть окно самостоятельно.