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16 Фев 2017 15:30 | Метки: происшествия, Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле с балкона седьмого этажа упал мужчина (ВИДЕО)

Утром 16 февраля с балкона седьмого этажа дома № 7 по улице Булата Окуджавы упал 33-летний мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОП № 20 около 8.30 от жильцов соседнего дома. По словам очевидцев, жизнь мужчине спас сугроб.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего со множественными травмами. Точных данных о его состоянии пока нет. В полиции уточнили, что потерпевший несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности.

Агентство новостей «Между строк»

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