В Нижнем Тагиле с 9 по 11 августа пройдёт День города 

В этом году День города в Нижнем Тагиле пройдёт с 9 по 11 августа. В мэрии рассказали, что будет много мероприятий, на которых можно интересно провести время: мэппинг-шоу, танцы и живая музыка на свежем воздухе, пенное шоу, выступления флайбордистов, фестиваль уличного кино под открытым небом, игровые программы для детей и многое другое.

В пятницу, 9 августа

С 14:00 до 14:30 на набережной Тагильского пруда состоится церемония открытия 50-метрового флагштока.

В 21:30 начнётся 3D-мэппинг-шоу на здании Нижнетагильского драматического театра. На фасаде оживут сюжеты, посвящённые российской космонавтике. До 23:00 должно состояться восемь пятиминутных показов с небольшими перерывами.

В субботу, 10 августа

С 10:00 до 16:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» пройдут чемпионат города по баскетболу, сеанс одновременной игры в шахматы, фестиваль «Здоровая семья — здоровая страна!» и турнир по хоккею.

С 11:00 до 17:00 на акватории Тагильского пруда пройдёт парусная регата. В соревнованиях примут участие любители парусного спорта из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Перми.

С 12:00 до 12:30 — торжественное открытие празднования Дня города на Лисьей горе.

С 18:00 до 21:00 на площади перед драмтеатром состоится фестиваль уличных театров. Участники приехали из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга и Уфы.

С 18:00 до 23:00 в парке культуры и отдыха имени Бондина пройдёт турнир по пляжному самбо, для детей проведут игровые программы и пенное шоу. Также на площадках выступят вокальные и танцевальные коллективы города и оркестр «Демидов-камерата». Под открытым небом организуют шоу флайбордистов, дискотеку и 11-й Всероссийский фестиваль уличного кино (12+). Кроме того, гостей праздника ждут конкурсы, розыгрыши и подарки.

С 18:00 до 21:35 на площади за к/т «Современник» выступят вокалисты города, оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники», заслуженный коллектив Республики Башкортостан группа барабанщиц «Держава» и джазовый квинтет LIBERTY.

С 21:50 до 22:50 — выступление хедлайнера Дня города народного артиста РФ Александра Маршала.

С 21:30 до 23:00 — 3D-мэппинг-шоу на здании Нижнетагильского драматического театра.

В воскресенье, 11 августа

С 11:00 до 17:00 так же, как и 10 августа, на акватории Тагильского пруда пройдёт парусная регата.

С 15:00 до 18:00 в в парке культуры и отдыха имени Бондина состоится Международный фестиваль духовых оркестров.

Напомним, для молодёжи тагильская мэрия хотела пригласить Амирхана Батабаева, более известного под псевдонимом Амирчик. Кроме того, планировался салют. Но в связи с трагическими событиями на Вагонке программу решили сократить.