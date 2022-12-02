В Нижнем Тагиле с 3 декабря закроется движение в центре для строительства ледового городка

В Нижнем Тагиле в связи с началом строительства ледового городка на Театральной площади с 3 декабря 2022 года по 31 января 2023 года будет закрыто движение автомобилей на участке от дома № 6 на проспекте Строителей до Пархоменко, 1а.

Напомним, фишкой ледового городка в этом году станет 120-метровый каток с подсветкой, по всей длине которого подо льдом смонтируют декоративную LED-подсветку. Основная тема городка посвящена мультфильмам. Тагильчане увидят ледяные фигуры Трёх богатырей, Алёши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни Пуха, Кота Леопольда, Маши и Медведя, Щенячьего патруля (0+), Русалочки, Незнайки и Лунтика, персонажей из «Ну, погоди» (0+). Также в этом году будет несколько светодиодных изделий и сразу два комплекса горок и три одиночные.