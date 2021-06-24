В Нижнем Тагиле с 24 июня по 3 августа будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Таёжная 99; Таежная 107, 109, 68, 89, 91, 93, 95; индивидуальный жилой дом Таёжная участок 70; индивидуальный жилой дом Таежная участок 103

2 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46;

3 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 27, 29, 31А, 31Б, 33, 33А, 35, 37А, 39, 40, 42, 44, 46, 62; Ушкова 1В, 2 Ж, 22А; Шадрина пер. 10, 12, 12А, 14А, 14б

4 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Свердлова 17, 19, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; Ушкова 2 К, 2Б, 3; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 4 Г

5 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 39, 47, 51; Тагилстроевская 1

6 с 24.06.2021 09:00 по 24.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вишневая 71, 73, 75, 77

7 с 24.06.2021 09:30 по 24.06.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; Рябиновая 63; индивидуальный жилой дом Бригадная 117 А; садовый центр Бригадная 155 А; ШР-3 Бригадная опора № 20; ШР-1 Бригадная опора № 8

8 с 24.06.2021 10:00 по 24.06.2021 17:00 п. Висим: Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Мира 6А; 8 Марта 36, 36а, 38; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры )

9 с 24.06.2021 10:00 по 24.06.2021 17:00 п. Висим: Бригадная 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44; Красных Партизан 17, 4, 6; Мира 6А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

10 с 24.06.2021 13:00 по 24.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 40, 42, 46, 52; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Солнечная 5; Черноморская 37, 39, 39-4, 39-6, 41, 43, 45; Магазин "Уют в доме" Балакинская 52/45; Гараж Черноморская 45/52; ТП-3850

11 с 24.06.2021 13:30 по 24.06.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Верескова 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8;

12 с 25.06.2021 09:00 по 02.07.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

13 с 25.06.2021 09:00 по 25.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ульяновская 50, 52, 54, 54 С, 54А; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

14 с 25.06.2021 10:00 по 25.06.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

15 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

16 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

17 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

18 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Лебяжинская 14.; Максима Горького 2, 41; Черных 100; Автошкола Кузнецкого /Максима Горького; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького

19 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красных Партизан 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-8; Тыловая 1-1, 13, 15, 1а, 3, 4, 5, 7, 9-1, 9-2; Фронтовая 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8; гаражный бокс Красных Партизан 29 гар; Гараж Фронтовая 6/гар; н/о ТП-1467 ;

20 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Волгодонская 95, 96, 97, 98; Долинная 37, 77; Перова 153, 155

21 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

22 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 15; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13

23 с 28.06.2021 09:00 по 28.06.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 39, 41, 47, 51; Тагилстроевская 1

24 с 28.06.2021 09:30 по 29.06.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

25 с 28.06.2021 10:00 по 28.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 64, 66

26 с 28.06.2021 10:00 по 28.06.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

27 с 28.06.2021 13:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

28 с 28.06.2021 13:00 по 28.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

29 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Щорса 21

30 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 64 а, 64а

31 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

32 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

33 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 10, 2Б, 2В, 2Г, 3а, 5а, 9А; 2-й проезд 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 7, 9; V проезд 1а; строительство жилого дома V проезд 1Б (мкр "Запрудный")

34 с 29.06.2021 09:00 по 29.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

35 с 29.06.2021 13:00 по 29.06.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 3, 5, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Хохрякова 14; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; ТП-3853

36 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

37 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Енисейская 58, 64; Жданова 87, 89; Равенства 54, 56, 58, 60, 62; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; ТП-3801 ;

38 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 11:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15; Вагоностроителей 49; Чайковского 82, 89; Реклама Вагоностроителей ( у сбербанка); Реклама Вагоностроителей 59 - Зари (у кольцевого дв-я); наружное освещение ТП-2078

39 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38, 42, 42а, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 67, 69; Верескова 27; Краснодонская 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пришвина 19, 23

40 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 А, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 41, 41а, 5, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9

41 с 30.06.2021 09:00 по 30.06.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

42 с 30.06.2021 09:30 по 30.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 66, 71, 73, 75, 77, 77а, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Малая Гальянская 17, 19, 21, 23, 23а, 23б

43 с 30.06.2021 10:00 по 30.06.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 11, 11 А, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; К/сад им. Тимирязева Все; ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения строительного вагончика для строительства автодорожного мостового перехода через нижнетагильский пруд Октябрьский просп; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная

44 с 30.06.2021 10:00 по 30.06.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 33; Циолковского 28, 30; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Циолковского 28-10,11,14,15

45 с 30.06.2021 12:00 по 30.06.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54; Новострой 31, 33; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30; нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 30-22

46 с 30.06.2021 23:00 по 01.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красная 4, 6, 8

47 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 с. Покровское: Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11 а, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23

48 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 1а; Речная 11, 13, 15, 17, 9; гаражный бокс № 5 Грибоедова жилой квартал № 16 у дома №1

49 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Фрунзе 37 Б, 39

50 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 118А, 66 А; Свердлова 36, 38, 44; Ушкова 10Б, 16Б, 2В, 4А, 4Г, 4Е, 7Б, 7а, 8Б

51 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ломоносова 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80А, 82

52 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 116, 138, 142; индивидуальный жилой дом Ленина 118 Б

53 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46;

54 с 01.07.2021 09:00 по 01.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 73, 74, 76, 78, 80, 82

55 с 01.07.2021 10:00 по 01.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 9; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радистов проезд 18а; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

56 с 01.07.2021 13:00 по 01.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Фрунзе 31, 35, 37 Б, 39; н/о ТП-1235

57 с 01.07.2021 23:00 по 02.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 27, 31, 31а

58 с 02.07.2021 09:00 по 02.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Уральский 71

59 с 02.07.2021 09:00 по 02.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

60 с 02.07.2021 09:30 по 02.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Полуденская 32-50, Хрустальная 1-21 ; 2-14,24,26, Клуб

61 с 02.07.2021 10:00 по 02.07.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

62 с 02.07.2021 13:15 по 02.07.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

63 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 15; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13

64 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Западная 10а, 1а, 6; Лебяжстрой 7; (НЕТ) ,; Гараж (в районе Новой Лебяжки) ; Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи (около Букатино) Ермака; Гаражи Лебяжстрой

65 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная

66 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Западная 10а, 1а, 6; Лебяжстрой 7; (НЕТ) ,; Гараж (в районе Новой Лебяжки) ; Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи Лебяжстрой

67 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 12:00 с. Покровское: Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11 а, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23

68 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

69 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 69А, 69Б, 71А, 71Б; Фабричная 1, 10, 2, 20, 5, 5Ж, 8, 9, 9А; 1 Фабричная 15, 1Г, 4

70 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 73А, 74, 76; Ударная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 48; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1 А, 10; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина)

71 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Набережная 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 3, 3А, 6, 7, 8, 8А, 8а; Первомайская 67, 70, 73А, 75, 82, 82А, 84; Дом Набережная 19А избА; Дом Первомайская 82избА

72 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 118А, 66 А; Свердлова 36, 38, 44; Ушкова 10Б, 16Б, 2В, 4А, 4Г, 4Е, 7Б, 7а, 8Б

73 с 05.07.2021 09:00 по 05.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

74 с 05.07.2021 10:00 по 05.07.2021 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

75 с 05.07.2021 13:00 по 05.07.2021 14:00 п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

76 с 05.07.2021 13:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

77 с 05.07.2021 13:00 по 05.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2

78 с 05.07.2021 18:00 по 05.07.2021 20:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 15; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1

79 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Газетная 81, 83, 85, 85-3; Пархоменко 21, 24, 24-1, 25, 26, 28, 28-7, 30; Магазин Газетная 85 (кв.43,44); Магазин "Замки" Газетная 85-1,2; Магазин Газетная 85-22; Магазин "Гавань Веков" Газетная 85-23; Магазин "Вечерний" Газетная 85-41,42; Аптека Газетная 85-63; Магазин Пархоменко 24 -23; Магазин "День и ночь" Пархоменко 24-22,21; Магазин "Цветы" Пархоменко 24-3,4; Магазин промышленных товаров Пархоменко 24-42; Гараж Пархоменко 26-36; магазин Пархоменко 28 (бывш. кв.47,48); Гараж Пархоменко 30-38; Магазин промтоваров Пархоменко 30-46,47,48

80 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Исинская 2в; Охотников 51; Ушинского 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

81 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Полевая 10, 11, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Советская 2

82 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Исинская 2в; Охотников 51; Ушинского 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

83 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

84 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Застройщиков 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 8

85 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100, 95, 96, 97, 98; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75, 77; Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Перова 153, 155; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых

86 с 06.07.2021 09:00 по 09.07.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 38, 5, 59, 61, 63, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 35, 37, 4-1, 4-2, 68, 70, 72, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Сталеваров 16; Ульяновская 50, 52, 54, 54 С, 54А; Шмидта 11, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; Интернациональная 18; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 57, 58, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Академика Павлова 40; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3801 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

87 с 06.07.2021 09:00 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 37, 5, 7, 8; Семейная 13, 14, 15, 18, 27, 29, 3, 35, 39, 5, 9; Нежинская 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 35, 5, 6, 7, 8; Отрадная 1, 10, 12, 16, 17, 18, 28, 3, 5, 7; Преображенский 2, 8; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

88 с 06.07.2021 09:30 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 113а, 140; Рабочая 58а, 58б, 60, 67; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67

89 с 06.07.2021 09:30 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

90 с 06.07.2021 09:30 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 10а, 11, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 13, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 16, 161, 163, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 6, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 1, 10, 104, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 5, 50, 52а, 54, 6, 7, 8, 9, 98; Верескова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45а, 47, 48/1, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 58 А, 59, 5а, 6, 61, 61А, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9; Верхняя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Водная 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дальневосточная 15; Дружинина 17, 17Б, 17В, 17а, 19, 21, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25 В, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33 А, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 46, 48, 5а; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камышовая 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 33, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 4а, 5, 51, 54, 6, 60, 62, 64, 6а, 7, 7а, 8, 9; Краснодонская 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Летная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5/1, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Малый тупик 1, 2; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 43, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Новаторов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 7, 8, 9; Пришвина 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 9; Совхозная 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 5, 50, 50а, 52, 54, 5Б; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54; Фотеевская 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 3а, 4, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 5, 50, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а; Александровская 1, 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 9; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; жилой дом Верескова 73гар; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; Н/о ТП-4006 Крайняя /Бригадная; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ТП Малая Гальянская 25/насос; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17; Скважина Новаторов 50/скваж; Н/о ТП-4157 Совхозная 45 (у трамв. путей); щит 0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки на период строительства Духовно-просветительского центра Совхозная 5 "Б"; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар; Н/о ТП-4017 Черноисточинское шоссе в районе СПТУ №135; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Александровская в районе д.43; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная; ; ПУ-4017 №2 Н.О. Большая-Гальянская; Н/о ТП-4053 Верескова; ПУ-4078 №2 Н.О. Верескова; Трейлер"Купава" Верескова; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

91 с 06.07.2021 10:00 по 06.07.2021 12:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5

92 с 06.07.2021 10:00 по 06.07.2021 16:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5

93 с 06.07.2021 10:00 по 06.07.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Исинская 2в; Охотников 51; Ушинского 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

94 с 06.07.2021 13:00 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вишневая 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленская 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Дом Долинная 29/68; ТП-3859

95 с 06.07.2021 13:30 по 06.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жуковского 13, 15, 9; Пархоменко 135, 137; М-н "Весна" Пархоменко 135 кв.

96 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 13, 15, 3, 5; Красноармейская 84; Победы 48, 50, 52, 54, 56, 58; н/о ТП-1293

97 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Правды 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Советская 56, 60; Чапаева 8, 8А, 9, 9аа; 8 Марта 11, 13, 4, 9; Советская (Покровка) 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 66, 68

98 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа; 8 Марта 10, 12, 21, 23

99 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Бондина 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Зеленая 14, 21, 25; Мира 22; Победы 25, 27; Садовая 28; Совхозная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Школьная 17 А, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 110, 112, 114, 90, 92, 94, 96

100 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: 8 Марта 15, 19, 8; Симбирская 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31Б, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Советская (Покровка) 69, 71, 73, 75; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+030

101 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Школьная 2, 4; Черниговская 29; Советская (Покровка) 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 25, 32, 36, 4, 6; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340

102 с 07.07.2021 09:00 по 07.07.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Школьная 2, 4; Черниговская 29; Советская (Покровка) 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 25, 32, 36, 4, 6; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340

103 с 07.07.2021 09:30 по 07.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21Е, 4; Кулибина 70; РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС); РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100м после ПОПАТА; РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до АЗС; РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200м до ПОПАТА; РК NTG 086 (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250м после АЗС; РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП; РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС; РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом; гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД; административное здание (авторынок "Кушвинский") Кулибина 68 (участок 2); н/о ТП-1109 (АГД-101) ; ГСК "Кедр" Все; ШУО-0,4 кВ от ТП-1103 Кулибина

104 с 07.07.2021 09:30 по 07.07.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 80, 82, 84, 86, 88, 88-1; Смоленская 26; Строителей проспект 11, 13, 15, 17, 24, 4, 7; гараж № 3 Горошникова 82, бокс №3; Гараж Горошникова 86-88; Гараж Горошникова 86гар; Гараж Горошникова р-н ж/д №82, бокс №5; Гараж Горошникова р-н ж/д №82, бокс №9; Гараж Горошникова р-н ж/д №82, квартал 24; Гараж Мира 11гар; Гараж Строителей проспект 10/15;

105 с 07.07.2021 10:00 по 07.07.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 8; Пролетарская 2, 22, 25, 29; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416

106 с 07.07.2021 13:00 по 07.07.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 1, 11, 12, 12а, 15, 15-1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9-48; Гараж Победы р-н д.54 бокс№9; н/о ТП-1292

107 с 07.07.2021 13:00 по 07.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20; Береговая-Краснокаменская 35, 37, 38, 44, 50-1, 52-1, 52а, 54, 54-2, 56-1, 56-2, 58; Жуковского 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Западная 33, 34, 35, 43; Карла Либкнехта 36, 38, 40, 41, 43, 45; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13/ч, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 21, 21-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26, 27-2, 29, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 10а, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Гараж Береговая-Краснокаменская ГСК "Южный" бокс №24; Гараж (р-н ГЭК "Южный") Береговая-Краснокаменская бокс № 44 ГЭК "Южный"; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского /Красногорская; ПУ-1468 н.о. ;

108 с 08.07.2021 09:00 по 08.07.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 57, 59

109 с 08.07.2021 09:00 по 08.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Зари 29, 49; Парковая 13, 13а, 9; Пихтовая 16; Энтузиастов 89 А

110 с 08.07.2021 09:00 по 08.07.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Газетная 67; Первомайская 70, 70А, 70а, 72, 74; Циолковского 3, 3а, 5; Гараж Первомайская 74гар

111 с 08.07.2021 09:00 по 08.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жуковского 5, 9а; Западная 1, 3, 32, 7, 9; Пархоменко 135, 137, 139, 141; гаражный бокс № 1 Жуковского 9, бокс №1; гаражный бокс № 2 Жуковского р-н д.9 бокс №2; Складские помещения Западная 30.31; н/о ТП-1470 ; ; База Западная

112 с 08.07.2021 10:00 по 08.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая ; База отдыха "Высотник" (р-н г. Паленая) ; Б/о "Зеленый мыс" Все; База отдыха "Высотник" Все; КНС №31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский"

113 с 08.07.2021 10:00 по 08.07.2021 16:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Скважина Большевистская 76скв; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109

114 с 08.07.2021 13:00 по 08.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

115 с 08.07.2021 23:00 по 09.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горошникова 64, 66

116 с 09.07.2021 09:30 по 09.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

117 с 09.07.2021 10:00 по 09.07.2021 15:00 п. Висимо-Уткинск: Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Скважина Фрунзе 20 скв.

118 с 11.07.2021 23:00 по 11.07.2021 23:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 29, 49; Парковая 13; Энтузиастов 89 А; светофорный объект (светоточка) Пихтовая 28 (шк.№8); наружное освещение ТРП-2005

119 с 12.07.2021 09:00 по 12.07.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 57

120 с 12.07.2021 09:00 по 12.07.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а; Черных 11а, 13, 15, 7

121 с 12.07.2021 09:30 по 13.07.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

122 с 12.07.2021 10:00 по 12.07.2021 15:00 п. Висим: Большевистская 54; Октябрьская 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 82

123 с 12.07.2021 11:30 по 12.07.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Фрунзе 25а; Черных 11, 5, 7, 9;

124 с 12.07.2021 13:00 по 12.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Восточная 3, 3-1, 5, 7, 7/2; Восточный проезд 4, 6, 8; Победы 29, 29/1, 31, 35; офис Восточный проезд 4, пом.1008; Рекламные конструкции по акту № 1 от 12.11.03. Ленина Мира/Циолк.; РК NTG 122 GGBB Мира /Победы; РК NTG 169 GGBB Мира /Победы; строительные вагончики Победы /Восточная; художественный салон Победы 29 / Восточная,1; Интернет Победы 29/1 Восточная; Салон красоты Победы 29/1-35; стоматологический салон Победы 29/Восточная, 1; н/о ТП-1226

125 с 12.07.2021 23:00 по 13.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 42; Уральский пр. 38, 40, 40 А, 42; Пункт охраны общественного порядка Тагилстроевская 1а (р-н политехнической гимназии); Зал игровых автоматов "Майями" Уральский 42-182; Магазин промышленных товаров Уральский 42-75; РК NTG 024 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Уральский пр. /Тагилстроевская; магазин "ЛетЛэнд" Уральский пр. 42 (кв.73-74); Косметический салон Уральский пр. 42-1,2; Магазин пром. товаров Уральский пр. 42-181; Магазин "Диполь" Уральский пр. 42-183; Магазин " 4 сезона" Уральский пр. 42-253; Магазин Уральский пр. 42-287; Магазин "Памятники" Уральский пр. 42-324; Киоск по ремонту обуви (в районе маг. Монетка) Уральский пр.

126 с 13.07.2021 09:00 по 13.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

127 с 13.07.2021 09:00 по 13.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Урожайная 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

128 с 13.07.2021 09:00 по 13.07.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45, 45а; Красноармейская 64, 66; Ломоносова 9-9; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Интернет Красноармейская 64/33; Офис Красноармейская 64/33

129 с 13.07.2021 10:00 по 13.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Краснознаменная 54; Некрасова 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 59; Свободы 18, 20, 22, 24; Ст. Халтурина 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

130 с 13.07.2021 10:00 по 13.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Апрельская 2; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7;

131 с 13.07.2021 10:00 по 13.07.2021 14:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 73-2, 8, 9; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10, 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9; Северная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторная 1, 10, 11, 12, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1021 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

132 с 13.07.2021 23:00 по 13.07.2021 23:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 1, 2 а, 2А, 2а; Пихтовая 2, 2 б, 2а, 4, 4 а, 4а, 4б, 6; Усилитель Зари 1(1под); Усилитель Зари 2а (2 под.); садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; Усилитель Пихтовая 4 (1под); жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561; индивидуальный жилой дом Уютная участок 52

133 с 13.07.2021 23:00 по 14.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1а; Уральский 40; Уральский пр. 40, 42; н/о ТП-1693

134 с 14.07.2021 09:30 по 14.07.2021 11:30 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45а; Красноармейская 64, 66; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Офис Красноармейская 64/33

135 с 14.07.2021 23:00 по 15.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5, 7; Уральский пр. 38; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

136 с 15.07.2021 09:30 по 15.07.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

137 с 15.07.2021 10:00 по 15.07.2021 12:00 с. Покровское: Бондина 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Комсомольская 1, 1 Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1б, 2, 2аа, 3, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, 9; Мира 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59; Садовая 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа, 17, 18, 19, 20, 21; 8 Марта 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Уральская 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 53; Советская (Покровка) 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 99; ; Наружное освещение Покровское

138 с 15.07.2021 23:00 по 16.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

139 с 18.07.2021 23:00 по 19.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинский тракт 19а; Черноисточинское шоссе 13, 19 А, 19 а, 19А

140 с 19.07.2021 23:00 по 20.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 13, 19А

141 с 20.07.2021 23:00 по 21.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 10, 12, 12-2, 16, 16а, 18, 20; офис Октябрьский просп 12 стр. 49;

142 с 21.07.2021 23:00 по 22.07.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20; офис Октябрьский просп 12 (бывш кв. 46); нежилое помещение Октябрьский просп 12 (пл. быв. кв. 49) пом 1049

143 с 24.07.2021 09:00 по 24.07.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 68; Рассветная 11, 12, 14, 16, 5, 6, 7, 8, 9; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9

144 с 02.08.2021 09:00 по 02.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55; магазин промышленных товаров Красногвардейская 55 ( на площади бывшей конюшни);