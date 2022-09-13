В Нижнем Тагиле с 19 сентября начнёт работать система бесплатных пересадок на трамваях

С 19 сентября пассажиры трамвая при безналичной оплате смогут приобрести разовый билет, который позволит сделать бесплатную пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления, за исключением маршрута, в котором оплачен проезд.

Как сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай», возможность бесплатных пересадок при оплате проезда безналом предоставлена для всех категорий пассажиров: как по полному тарифу, так и по льготному. Вне зависимости от того, решит пассажир поехать с пересадкой или нет, величина платы одинакова. При отсутствии льгот на проезд пассажир оплачивает проезд в размере 22 рублей, а при наличии — 14 рублей.

Пересаживаться можно на любых удобных остановках. Но есть лимит времени на пересадки — 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени. Если в течение 50 минут пассажир успеет приложить карту к терминалу в следующем трамвае, то поездка будет бесплатной, без дополнительного списания денег. А если с момента первого прикладывания карты прошло больше 50 минут, то деньги за вторую поездку спишут. Время оплаты проезда указано на билете. Терминалы кондукторов синхронизированы с системой единого времени. Если пассажир уложился в бесплатное время и успел приложить карту к терминалу после пересадки, он получит билет, в котором будет указана его стоимость, как и в первом билете. При этом фактического списания средств не произойдёт, в этом можно убедиться в личном кабинете банка.

На сегодняшний день система бесплатных пересадок действует только при оплате картой, так как при наличном платеже, по мнению представителей перевозчика, невозможно отследить честность пассажиров. Руководство МУП «Тагильский трамвай» и общественное движение «Тагилтрам» изучали опыт городов, в которых практиковалась возможность бесплатной пересадки при оплате наличным способом.

«Показателен опыт Перми, где неоднократно обсуждались истории о скандалах с кондукторами по поводу последних минут права использования бесплатных пересадок, а также о передаче купленных за наличку непогашенных билетов на остановках другим пассажирам», — говорится на сайте МУП «Тагильский трамвай».