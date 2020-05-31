В Нижнем Тагиле с 1 июня трамваи будут ходить по летнему расписанию

С понедельника, 1 июня, МУП «Тагильский трамвай» вводит летнее расписание движения. Новое расписание движения по всем маршрутам опубликовано на сайте совместно с пока действующим зимним расписанием. График работы утренних дежурных поездов, курсирующих с 3:40 до 5:40 по основным направлениям, не изменяется. При этом в летнем расписании по будням часть маршрутов с низким пассажиропотоком продолжит работу по сокращённому расписанию:

— 2-й маршрут, оба вагона в дневное время будут заходить на отстой в депо «Новая Кушва»;

— 3-й маршрут, вместо 4 вагонов в каждом направлении будут работать 2;

— 10-й маршрут, все отправления сохраняются, но в пиковые часы некоторые рейсы будут временно обслуживаться 1-вагонными трамваями вместо 2-вагонных.

Расписание движения указанных маршрутов откорректировано. Остальные маршруты будут работать в полном объёме.

Ориентировочно, в выходные дни до улучшения ситуации с коронавирусом маршруты 3 и 6 также будут работать по сокращённому расписанию, маршрут 2 работать не будет.

Напоминаем, что увидеть местоположение вагонов любого маршрута в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте» http://tagiltram.ru/map.