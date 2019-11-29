В Нижнем Тагиле с 1 декабря закроют сквозной проезд автомобилей по проспекту Строителей

В связи с началом строительства ледового городка с 1 декабря будет закрыто движение автомобилей по проспекту Строителей от кинотеатра «Родина» до перекрёстка с улицей Пархоменко, рассказали в пресс-службе мэрии.

Открытие объекта запланировано ориентировочно на 28 декабря. Тагильчане увидят шестиминутное лазерное шоу и поздравительные видеоролики. На искусственной ёлке появится новая гирлянда.

Напомним, в этом году главный ледовый городок посвящён космосу и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне». Построит его за 11,57 млн рублей тагильская компания «Парад». Она победила в электронном конкурсе, снизив стоимость работ с 12,11 млн рублей почти на полмиллиона. В прошлые годы фирма Андрея Зайцева уже не раз занималась строительством главных новогодних площадок города. В этот раз в торгах участвовало также ООО «Строительная компания “Ермак”», но допустило понижение лишь до 11,63 млн рублей.