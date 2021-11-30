В Нижнем Тагиле с 1 декабря закроется движение в центре для строительства ледового городка

В Нижнем Тагиле из-за начала строительства ледового городка на Театральной площади с 1 декабря будет закрыто движение автомобилей на участке от дома № 4 на проспекте Строителей до Пархоменко, 1а. Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта по улице Пархоменко от Ленина до Горошникова останется открытым.

«На первом этапе подрядная организация проведёт подготовку площадки для строительства и приступит к заготовке ледяных блоков, из которых потом сформируют объекты ледового городка. Кроме того, с 1 декабря специалисты МБУ “Сигнал-3” начнут завозить на площадь необходимое оборудование. В первую очередь это искусственная ель и светодиодные комплекты, которые станут основой праздничного оформления», — комментируют в мэрии.

Напомним, в этом году ледовый городок будет оформлен к юбилейной дате студии «Союзмультфильм», которой исполнится 85 лет. В самом центре городка, около ёлки, разместят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символы китайского и славянского нового года — тигра и быка. Городок украсят ледовые скульптуры Бабы Яги, Снежной Королевы, Данилы-мастера, Огневушки-поскакушки, Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца, Конька-Горбунка, Шамаханской царицы и персонажей мультфильма «Винни Пух и все, все, все». Перед новогодней ёлкой на сцене будет установлен поднос.

Для гостей городка будет сделана фотозона, лабиринты и несколько горок разных размеров. В городке установят светящийся шар в виде ёлочной игрушки и композицию из цифр «2022», а ёлку украсят шатром из гирлянд, который был куплен в прошлом году.

Строительством городка займётся местная компания ООО «Уралстрой-НТ» за 11,5 млн рублей.