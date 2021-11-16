Ледовый городок в Нижнем Тагиле будет строить та же компания, что и в прошлом году

В этом году строительством ледового городка в Нижнем Тагиле займётся местная компания ООО «Уралстрой-НТ», которая оформляла его и в прошлом году.

По итогам закупки контракт заключат по начальной цене в размере 11,5 млн рублей. Напомним, что в прошлом году городок был признан самым дорогим за всю историю Нижнего Тагила. Тогда он обошёлся городу в 23,48 млн рублей. В эту сумму входила сама стройка, закупка иллюминации из Санкт-Петербурга и новых светящихся композиций.

В 2022 году ледовый городок на Театральной площади будет оформлен к юбилейной дате студии «Союзмультфильм», которой исполнится 85 лет.

Как указано в технической документации к конкурсу, в самом центре городка, около ёлки, разместятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символы китайского и славянского нового года — тигра и быка. Городок украсят ледовые скульптуры Бабы Яги, Снежной Королевы, Данилы-мастера, Огневушки-поскакушки, Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца, Конька-Горбунка, Шамаханской царицы и персонажей мультфильма «Винни Пух и все, все, все». Перед новогодней ёлкой на сцене будет установлен поднос.

Для гостей городка будет сделана фотозона, лабиринты и несколько горок разных размеров. В городке установят светящийся шар в виде ёлочной игрушки и композицию из цифр «2022», а ёлку украсят шатром из гирлянд, который был куплен в прошлом году.

На территории городка установят видеонаблюдение. Проспект Строителей вновь перекроют на время новогодних праздников. Всего на строительство городка уйдёт около 1000 кубометров льда.