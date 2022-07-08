В Нижнем Тагиле руководитель ДК «Юбилейный» запретила детям выступать на концерте в честь Дня любви, семьи и верности под иностранную музыку

В Нижнем Тагиле детским коллективам ДК «Юбилейный», выступающим 8 июля на концерте в честь Дня любви, семьи и верности, запретили выступать с использованием иностранной музыки. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на родителей ребёнка, занимающегося в творческом коллективе Дворца культуры.

«Дети готовились к концерту, занимались в каникулы. А оказалось, что им запретили танец под иностранную музыку», — сообщила TagilCity.ru мама ребёнка.

Эту информацию подтвердила исполняющая обязанности директора ДК «Юбилейный» Евгения Главатских. Она пояснила, что на праздничных мероприятиях 8 июля в парке «Народный» выступят творческие коллективы под музыку, соответствующую православному празднику.

«Праздник православный, отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике», — отметила Евгения Главатских.

Напомним, что в этом году День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 28 июня 2022 года. Сейчас в Госдуме РФ рассматривается законопроект о том, чтобы сделать 8 июля выходным днём.

В парке «Народный» праздничные мероприятия начнутся в 15:00.