В России День семьи, любви и верности стал официальным праздником

День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стал официальным праздником. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.

Отметим, что 8 июля верующие отмечают день памяти святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи. В России праздник приобрёл светский характер в 2008 году по инициативе депутатов Госдумы.