В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор открывает горячую линию по утилизации пластика

С 9 по 20 марта в Нижнем Тагиле будет работать горячая линия и пройдут дни открытых дверей по защите прав потребителей Роспотребнадзора. Акция приурочена к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается каждый год 15 марта. В этом году он пройдёт под девизом «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами».

Организовывают мероприятия Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области и Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». По мнению организаторов, проблема утилизации пластика должна привлечь внимание людей во всём мире к принятию и продвижению более экологичных решений при покупке товаров. Предполагается, что кампания также сыграет важную роль в объединении потребителей, правительства и предприятий, которые изготавливают изделия из пластика.

Жители Нижнего Тагила и Свердловской области могут обратиться по адресам консультационных пунктов в Нижнем Тагиле: ул. Карла Маркса, 29 и ул. Окунева, 22. В Верхней Салде: ул. Энгельса, 46. В Невьянске: ул. Мартьянова, 29. При возникновении вопросов звоните по телефону: 8 (3435) 41-83-62.

Телефоны горячей линии: 7 (912) 642-06-23, 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.