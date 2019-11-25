В Нижнем Тагиле родственники полтора месяца ищут 42-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле родственники, полиция и волонтёры полтора месяца ищут 42-летнего Максима Кривошеина. Утром 7 октября он вышел из дома на Вагонке по улице Зари и до сих пор не вернулся, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением о пропаже в полицию обратилась мама Максима. Она рассказала, что он и ранее уходил, однако всегда возвращался. Сейчас к поискам подключились волонтёры поискового отряда «Скорпион».

В день пропажи мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки. У него есть шрам на подбородке и отсутствуют передние зубы. Он нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Кривошеина, просьба сообщить по телефону 02.