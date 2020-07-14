В Нижнем Тагиле родители жалуются, что не могут отдать детей в садики и выйти на работу

В Нижнем Тагиле родители дошкольников жалуются на то, что не могут выйти на работу после декретного отпуска, потому что им не с кем оставить детей. Тагильчака Анна рассказала АН «Между строк», что в июле должна вернуться на работу, но в детский сад её дочку не берут, потому что в нём нет дежурной группы.

«Мы подали заявку в садик, как только дочь родилась, в апреле было распределение, ребёнка зачислили в дошкольное учреждение. Но, поскольку был карантин, мы остались дома. Теперь, когда настало время выходить на работу, я позвонила в наш садик, чтобы понять, могу я вести туда ребёнка или нет. Мне сказали, что дочь могут принять в другой детсад, в котором есть дежурная группа, но сначала нужно предоставить медицинскую карту, которую мы не можем получить, поскольку приёмы педиатров сейчас приостановлены. Но даже с этой справкой нам придётся ждать очереди. Муж у меня работает на УВЗ, на моей работе возможности трудиться на удалёнке тоже нет», — говорит Анна.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева подтвердила АН «Между строк», что сейчас есть сложности с получением медицинской справки для поступления в детский сад. По её словам, данная проблема решается индивидуально с каждой семьёй.

«Задача мамы сейчас — обратиться в то объединение, куда выдана путёвка. Если родители подпадают под указы губернатора и президента (являются сотрудниками экстренных служб и непрерывных производств. — Прим. ред.), место в дежурной группе будет предоставлено. Действительно, в поликлиниках приостановлены плановые приёмы, но вопросы со справками мы решаем с медицинским учреждением в индивидуальном порядке. Наши специалисты делают запрос в поликлинику для получения необходимых документов», — пояснила чиновница.

По словам Татьяны Удинцевой, сегодня в Нижнем Тагиле работает 147 дежурных групп, которые посещают 1413 детей. Дополнительные группы будут открываться и дальше, подчеркнула она. Отметим, что в июне в городе работало 94 дежурные группы.