В Нижнем Тагиле родители изувеченного в частном детском саду мальчика обвинили директора в попытке уйти от материальной ответственности

8 февраля сразу в нескольких тагильских пабликах во «ВКонтакте» появились посты об инциденте с маленьким мальчиком в частном детском саду на улице Керамиков в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось в марте 2020 года: ребёнок поскользнулся на разлитом на полу компоте и упал лицом на разбитую посуду, сильно поранив щёку. Руководитель детсада позвонила родителям и в скорую помощь.

Отец мальчика не стал дожидаться медиков и самостоятельно отвёз сына в больницу, где ему провели операцию и наложили швы. В августе 2020 года состоялся суд, который постановил взыскать с директора и хозяйки детского сада Валентины Коломиец компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 200 тысяч рублей. На суде директор не оспаривала факт причинения вреда здоровью ребёнка.

Автором постов в пабликах оказалась сестра пострадавшего мальчика Юлия, которая опубликовала их по просьбе мамы. По словам женщины, семья нуждается в деньгах, которые необходимы для покупки препаратов по удалению шрама или на операцию. Родственники мальчика обвиняют Коломиец в попытке уйти от ответственности и нежелании компенсировать вред здоровью ребёнка.

«До сих пор эта женщина не выплатила ни копейки. Мы очень переживаем за судьбу ребёнка, ведь, если не удалить шрам сейчас, он останется навсегда», — пишет сестра пострадавшего мальчика.

По словам самой Коломиец, пандемия коронавируса нанесла непоправимый урон её бизнесу. Частный детский сад, владелицей которого она являлась, был закрыт во время карантина и больше не открылся. Сейчас её семья имеет доход в размере прожиточного минимума, уверяет женщина. Суд определил выплаты в размере 25% от суммы её дохода, и с сентября она переводит средства на счёт пострадавшей стороны. Деньги она выплачивает с детского пособия, которое получает на своего ребёнка.

«Ежемесячно я перевожу сумму равными платежами на номер счёта, который дал мне судебный пристав. Я не знаю, как я это могу доказать. То, что написано в постах, что я ничего не выплачиваю, — это неправда. Также прокуратура не закрывала мой детский сад. Он был закрыт по причине карантина. Да, там произошёл несчастный случай. Но я выплачиваю компенсацию по мере своей возможности. Посты я не комментирую, чтобы не провоцировать дальнейшую реакцию людей», — рассказала в телефонном разговоре Валентина Коломиец.

В беседе с журналистами АН «Между строк» родственники мальчика ещё раз подтвердили слова о том, что не получают от Коломиец деньги.