Происшествия

В Нижнем Тагиле родители изувеченного в частном детском саду мальчика обвинили директора в попытке уйти от материальной ответственности

10.02.2021 13:14
В Нижнем Тагиле родители изувеченного в частном детском саду мальчика обвинили директора в попытке уйти от материальной ответственности

8 февраля сразу в нескольких тагильских пабликах во «ВКонтакте» появились посты об инциденте с маленьким мальчиком в частном детском саду на улице Керамиков в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось в марте 2020 года: ребёнок поскользнулся на разлитом на полу компоте и упал лицом на разбитую посуду, сильно поранив щёку. Руководитель детсада позвонила родителям и в скорую помощь.

Отец мальчика не стал дожидаться медиков и самостоятельно отвёз сына в больницу, где ему провели операцию и наложили швы. В августе 2020 года состоялся суд, который постановил взыскать с директора и хозяйки детского сада Валентины Коломиец компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 200 тысяч рублей. На суде директор не оспаривала факт причинения вреда здоровью ребёнка.

Автором постов в пабликах оказалась сестра пострадавшего мальчика Юлия, которая опубликовала их по просьбе мамы. По словам женщины, семья нуждается в деньгах, которые необходимы для покупки препаратов по удалению шрама или на операцию. Родственники мальчика обвиняют Коломиец в попытке уйти от ответственности и нежелании компенсировать вред здоровью ребёнка.

«До сих пор эта женщина не выплатила ни копейки. Мы очень переживаем за судьбу ребёнка, ведь, если не удалить шрам сейчас, он останется навсегда»,  пишет сестра пострадавшего мальчика.

По словам самой Коломиец, пандемия коронавируса нанесла непоправимый урон её бизнесу. Частный детский сад, владелицей которого она являлась, был закрыт во время карантина и больше не открылся. Сейчас её семья имеет доход в размере прожиточного минимума, уверяет женщина. Суд определил выплаты в размере 25% от суммы её дохода, и с сентября она переводит средства на счёт пострадавшей стороны. Деньги она выплачивает с детского пособия, которое получает на своего ребёнка. 

«Ежемесячно я перевожу сумму равными платежами на номер счёта, который дал мне судебный пристав. Я не знаю, как я это могу доказать. То, что написано в постах, что я ничего не выплачиваю, это неправда. Также прокуратура не закрывала мой детский сад. Он был закрыт по причине карантина. Да, там произошёл несчастный случай. Но я выплачиваю компенсацию по мере своей возможности. Посты я не комментирую, чтобы не провоцировать дальнейшую реакцию людей»,  рассказала в телефонном разговоре Валентина Коломиец.

В беседе с журналистами АН «Между строк» родственники мальчика ещё раз подтвердили слова о том, что не получают от Коломиец деньги.

«От неё [Коломиец] не было ничего. Почти год прошёл, поэтому я и выложила этот пост», сообщила мама мальчика.  

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
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