В Нижнем Тагиле рейсовый автобус сбил собаку и съехал в канаву (ВИДЕО)

Сегодня, 3 сентября, около 10 часов утра на южном подъезде к Нижнему Тагилу, возле остановки «Ключики», автобус с пассажирами маршрута № 101 сбил собаку и угодил в канаву. Видео ДТП попало в группу «Типичный Тагильчанин». Как выяснилось позже, на дорогу выбежала собака, водитель начал резко тормозить, но избежать аварии не удалось. По предварительным данным, пассажиры общественного транспорта не пострадали. Собака от полученных повреждений погибла на месте.