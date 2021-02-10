В Нижнем Тагиле ревнивый муж избил до полусмерти врача, который подвозил до работы его супругу-медсестру

В середине мая 2020 года в Нижнем Тагиле по дороге на работу был жестоко избит 58-летний реаниматолог Михаил Телицин. Мужчина вызвался подвезти свою коллегу-медстестру, но такая инициатива не понравилась супругу женщины.

«Едва он посадил коллегу в машину, неожиданно дверь рванул муж, — рассказал E1.ru сын Михаила Пётр. — Он его, как я понял, почти не знал, видел несколько раз. Ударил по голове. Отец сказал, что первые удары оглушили его. После нападающий залез на заднее сиденье, начал бить оттуда по затылку. Папа врачом проработал всю жизнь. Кроме больницы, работал ещё в роддоме, я помню, что иногда не видел его сутками: с одной смены на другую. Опыта в драках у него нет, бить людей его не учили».

Избитого врача сначала отвезли в местную больницу. Там у него диагностировали инсульт, потребовалась срочная транспортировка в Екатеринбург. Был вызван вертолёт медицины катастроф. В Екатеринбурге Михаила экстренно прооперировали, сделали трепанацию черепа, удалили гематому на затылке. Две недели мужчина находился в коме, на ИВЛ. Из-за долгой интубации у него случился отёк лёгких и повреждение дыхательных путей.

Михаилу сделали две операции по восстановлению дыхания. В настоящее время мужчина находится на очередной реабилитации в Екатеринбурге.

Супруг коллеги, напавший в тот день на Михаила, с места происшествия скрываться не стал. Дождался приезда скорой помощи. Дал объяснения полиции, что действительно ударил пару раз, но не сильно и таких тяжёлых последствий от его ударов быть не могло. Полиция сначала отказала в возбуждении уголовного дела, объяснив родным, что на тот момент у них не было медицинских документов. А сроки проверки уже истекали. Прокуратура этот отказ обжаловала и направила дело в полицию на доследование. Дело стали расследовать снова.

«Я лично отвозил запрос от участкового в сороковую больницу Екатеринбурга, — говорит адвокат пострадавшего Артём Харичкин. — Все медицинские документы были переданы полиции. Но дальше расследование, видимо, остановилось. Со стороны полиции — тишина на четыре месяца. Никаких пояснений от них, на каком этапе расследование, я получить не мог, письменных уведомлений ни мне, ни родным пострадавшего не присылали. Я написал жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников отдела полиции № 17 Нижнего Тагила. Прокуратура выявила признаки бездействия. На тот момент уже прошло полгода после преступления. Прокуратура выяснила, что уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что виновник до сих пор не установлен. Это при том, что я точно могу сказать, что виновник был допрошен в тот же день и признал, что действительно был конфликт и он наносил удары. А тут оказывается, что полиция не может установить виновника. Вот такая абсурдная ситуация. Тогда прокуратура вынесла представление устранить нарушения и возобновить производство по делу. Но всё было по-прежнему: никаких следственных действий. Написал ещё одну жалобу в Дзержинскую прокуратуру. И только после прокурорского вмешательства в больницу несколько дней назад наконец приехал помощник дознавателя».

Связаться с ревнивым мужем, избившим врача, журналистам не удалось. Но они поговорили с его женой Светланой, коллегой избитого врача, которая в тот момент сидела в машине и стала свидетельницей драки.

«Я и мой муж уже всё сказали в полиции, — заявила она. — Пусть медицинская экспертиза докажет причинно-следственную связь, что инсульт случился именно после ударов. Я находилась рядом и могу сказать: сильных ударов, которые бы привели к таким последствиям, не было».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что в настоящий момент расследование дела продолжается, на данный момент все необходимые следственные действия проведены.