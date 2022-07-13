В Нижнем Тагиле ревнивец сжёг машину возлюбленной

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в поджоге иномарки, который произошёл в ночь на 12 июля. Им оказался бывший сожитель владелицы автомобиля, с которым она недавно рассталась.

Напомним, что в ночь на 12 июля на улице Береговая-Краснокаменская у дома № 6 в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль Mazda 6. Пожар был потушен в течение двух минут, но огонь успел повредить стоящий рядом автомобиль Toyota Camry.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», автомобиль принадлежал 35-летней жительнице дома, около которого был припаркован автомобиль. С недавнего времени женщина начала снимать в доме квартиру. Она рассказала правоохранителям, что незадолго до происшествия рассталась со своим сожителем из-за его излишней ревности. После расставания мужчина постоянно угрожал по телефону и присылал sms-сообщения с оскорблениями.

Полицейские застали мужчину в съёмной квартире на улице Мира, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Мужчина не отрицал, что употребляет наркотики. Уже в отделе полиции он признался в совершённом преступлении, заявив, что совершил преступление из мести.

В отношении задержанного было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога). Мужчина ранее уже многократно отбывал наказание за имущественные преступления, а на свободе после очередного срока оказался в марте этого года. Сейчас решается вопрос об его аресте.