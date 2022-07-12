В Нижнем Тагиле неизвестные ночью сожгли автомобиль Mazda 6

В Нижнем Тагиле в ночь на 12 июля на улице Береговая-Краснокаменская у дома № 6 сгорел автомобиль Mazda 6. В тушении пожара принимали участие 2 единицы спецтехники и 8 пожарных. Пожар был потушен в течение двух минут, но огонь успел повредить автомобиль Toyota Camry, находящийся поблизости, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В настоящий момент дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.