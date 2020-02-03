В Нижнем Тагиле ревнивая невеста сожгла автомобиль разлучницы

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая обвинялась по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе суда, летом 2019 года в ночное время Юлия П. приехала к дому своего жениха на улице Газетной и обнаружила около подъезда припаркованную автомашину Toyota Vitz, принадлежащую бывшей подруге её возлюбленного.

«Из ревности девушка облила машину бензином и подожгла её, причинив тем самым материальный ущерб в размере 139 810 рублей. Вину подсудимая полностью признала и возместила все расходы», — рассказали в суде.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1,6 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.