В Нижнем Тагиле реконструкция мемориала воинской славы завершится в сентябре

В Нижнем Тагиле второй месяц идёт реконструкция мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны. Сегодня на кладбище «Центральное» рабочие уже обновили пилоны, почти завершили облицовку постамента гранитом. Теперь необходимо заменить бетонные плиты площади и пешеходные дорожки, отремонтировать ограждение братской могилы. Торжественное открытие обновлённого мемориала запланировано на сентябрь.

Мемориал на кладбище был открыт в 1950 году, а в 1985-м на его территории воздвигли монументальную композицию «Мать-Родина». В конце июня подрядная организация «Уралстройкомплекс» приступила к демонтажу старых ограждений и тротуарной плитки.

«Состояние у мемориала было затхлое. Мне кажется, здесь лет 20-30 никаких работ не проводилось. Только по каким-то праздникам облагораживали территорию, подкрашивали, восстанавливали штукатурку. Сейчас же совсем другой подход. Всё облицовывается гранитом, и это сохранится ещё лет на 50, не будет требовать ремонта. Мемориальная зона будет всегда выглядеть опрятно и чисто», — рассказал заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

Реконструкция мемориала проводится на условиях софинансирования с областным бюджетом. Как рассказали в Службе заказчика городского хозяйства, на реализацию проекта было выделено порядка 32 млн рублей.