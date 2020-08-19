В Нижнем Тагиле реконструкция мемориала воинской славы завершится в сентябре

В Нижнем Тагиле второй месяц идёт реконструкция мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны. Сегодня на кладбище «Центральное» рабочие уже обновили пилоны, почти завершили облицовку постамента гранитом. Теперь необходимо заменить бетонные плиты площади и пешеходные дорожки, отремонтировать ограждение братской могилы. Торжественное открытие обновлённого мемориала запланировано на сентябрь.
Мемориал на кладбище был открыт в 1950 году, а в 1985-м на его территории воздвигли монументальную композицию «Мать-Родина». В конце июня подрядная организация «Уралстройкомплекс» приступила к демонтажу старых ограждений и тротуарной плитки.
«Состояние у мемориала было затхлое. Мне кажется, здесь лет 20-30 никаких работ не проводилось. Только по каким-то праздникам облагораживали территорию, подкрашивали, восстанавливали штукатурку. Сейчас же совсем другой подход. Всё облицовывается гранитом, и это сохранится ещё лет на 50, не будет требовать ремонта. Мемориальная зона будет всегда выглядеть опрятно и чисто», — рассказал заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.
Реконструкция мемориала проводится на условиях софинансирования с областным бюджетом. Как рассказали в Службе заказчика городского хозяйства, на реализацию проекта было выделено порядка 32 млн рублей.
«Посвящено всё это, конечно, юбилейному году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ход работ идёт по графику, несмотря на то, что из-за погодных условий ряд работ пришлось прекратить. Контракт рассчитан на два года, то есть часть средств у нас рассчитана на этот год, часть денег будет заложена на следующий год. В этом году будут проведены основные работы. На следующий год у нас переходит частично укладка плитки, восстановление ограждения и освещение», — отметил мэр Владислав Пинаев.