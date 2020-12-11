В Нижнем Тагиле реконструкцией лесопарковой зоны «Пихтовые горы» займётся «Тагилдорстрой». Ранее он выиграл контракт на благоустройство ещё трёх территорий

Реконструировать лесопарковую территорию «Пихтовые горы» за 144 млн рублей будет МУП «Тагилдорстрой» (ТДС). При этом накануне стало известно, что этот же подрядчик займётся в 2021 году благоустройством территории возле ДК «Юбилейный» и площади Танкостроителей на Вагонке, а также созданием «Аллеи рандеву» в районе филиала Свердловского областного медколледжа за 155 млн рублей.

ТДС, напомним, должен будет благоустроить большую площадку между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарёва. Там расположен лесной массив с пустырями и горками, на которых любят кататься жители города. Подрядчику придётся организовывать велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, а также смотровую площадку на скальном участке таким образом, чтобы угодить всем тагильчанам — и мамам с колясками, и спортсменам, и пожилым гражданам. Кроме того, необходимо будет сделать поле для мини-футбола и скейт-парк, обустроить вольер для выгула собак.

Полностью завершено благоустройство должно быть к лету 2024 года.