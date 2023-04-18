В Нижнем Тагиле рецидивист задушил сожительницу и прожил с трупом несколько дней

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего рецидивиста, который убил сожительницу. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, убийство произошло в середине апреля 2021 года в квартире дома на улице Карла Либкнехта.

В тот день осуждённый после получения пенсии решил устроить пьяное застолье со своей 42-летней сожительницей. Во время домашних посиделок между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности. В ходе потасовки тагильчанин задушил возлюбленную и лёг спать. Проснувшись на следующий день, он спрятал тело в подполе своей квартиры, а после ушёл из дома. Вернувшись через некоторое время, мужчина продолжил распивать спиртное вместе со своим собутыльником. Тело женщины пролежало в подвале несколько дней, пока не было обнаружено следователями в ходе организованных поисков без вести пропавшей.

«О пропаже потерпевшей сотрудникам полиции стало известно от её матери, которая заявила о безвестном исчезновении дочери в правоохранительные органы, указав, что, возможно, к исчезновению дочери причастен её сожитель. Сам злоумышленник первоначально отрицал свою причастность к совершению преступления. Беспокоившейся матери сожительницы на звонки не отвечал, сотрудникам полиции пояснил, что местонахождение пропавшей ему неизвестно», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время расследования уголовного дела следователи провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого убийства. Были осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологические и психолого-психиатрическая судебная экспертизы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил АН «Между строк», что обвиняемый ранее был неоднократно судим.

«Фигурант этой криминальной истории по имени Константин и ранее был не в ладах с законом. За плечами он имеет ряд судимостей, в том числе за кражи, мошенничество, грабёж, хулиганство, угрозу убийством, причинение лёгкого вреда здоровью. Нынешняя судимость стала в его криминальном багаже наиболее тяжкой», — отметил полковник Горелых.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина свою вину не признал. Тагилстроевский районный суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.