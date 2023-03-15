В Нижнем Тагиле рецидивист во время пьянки зарезал младшего брата из-за ревности 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, который зарезал своего младшего брата. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он обвиняется в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 15 ноября 2022 года обвиняемый и его 33-летний брат находились у себя дома и распивали алкоголь. Во время разговоров между ними возникла ссора — злоумышленник приревновал брата к сожительнице. Тогда обвиняемый взял кухонный нож и нанёс собутыльнику удар в грудь. Из-за кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.