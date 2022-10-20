В Нижнем Тагиле рецидивист-романтик хотел устроить диверсию на железной дороге, чтобы добиться внимания возлюбленной

В Нижнем Тагиле сотрудниками транспортной полиции задержан мужчина, который остановил на 5 часов движение поездов на одном из участков Свердловской железной дороги. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, 13 октября в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение от дежурной по станции Быньговский. Женщина сообщила, что на участке железнодорожного пути появился неизвестный предмет. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили внутри колеи провод, который соединяет рельсы клеммами.

После оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Злоумышленником оказался 28-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина рассказал, что сымитировал неисправность на ж/д путях, чтобы привлечь после ссоры внимание девушки, которая работает в РЖД. Тагильчанин официально нигде не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Своими хулиганскими действиями мужчина вызвал не только задержку движения подвижного состава, но и угрозу безопасной эксплуатации. Данная установка на железнодорожном пути могла повлечь за собой серьёзные последствия для железной дороги, вплоть до схода состава, человеческих жертв и немалых убытков», — пояснили в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». «Романтику» грозит до двух лет лишения свободы.