Уральская полиция на транспорте опровергла собственный пресс-релиз о рецидивисте-романтике из Нижнего Тагила, который хотел устроить диверсию на железной дороге, чтобы помириться с возлюбленной

Накануне пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО опубликовала релиз о том, что в Нижнем Тагиле сотрудниками транспортной полиции задержан мужчина, который на 5 часов остановил движение поездов на одном из участков Свердловской железной дороги. По информации ведомства, 13 октября 28-летний тагильчанин сымитировал неисправность на ж/д путях, чтобы привлечь после ссоры внимание девушки, которая работает в РЖД. Тагильчанин официально нигде не трудоустроен и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Через несколько часов на почту АН «Между строк» пришло ещё одно письмо от пресс-службы УТ МВД России по УрФО, в котором говорится, что сведения в их первом пресс-релизе «не соответствуют действительности, позже будет дана официальная информация».

Сегодня в редакцию АН «Между строк» позвонили из пресс-службы УТ МВД России по УрФО и попросили убрать публикацию.

«По факту они не только сами себя опровергли, что показывает их уровень компетенции и профессионализма, но и показали всем, как делать так называемую ложную занятость на путях», — поделился мнением с редакцией АН «Между строк» источник в силовых структурах.