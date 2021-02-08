В Нижнем Тагиле рецидивист ограбил кафе

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение» в отношении 32-летнего местного жителя. Как сообщает «Тагильский рабочий», в ночное время мужчина разбил окно на кухне кафе «Плюшка-Ватрушка» и залез внутрь. Через несколько минут на место прибыли сотрудники ЧОП, которые застали вора на месте преступления.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.