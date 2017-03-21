В Нижнем Тагиле рецидивист несколько месяцев прятал труп на садовом участке

Накануне в ОП № 17 Нижнего Тагила поступила информация о том, что в коллективном саду «Северный-1» на одном из участков обнаружен труп человека. Прибывшие на место сотрудники полиции застали в садовом домике на предполагаемом месте преступления двух нетрезвых мужчин.

«В ходе осмотра садового участка под шифером, занесённым снегом, полицейские обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Предположительно, погибший – местный житель 1965 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он квартировал в садовом доме у своего давнего знакомого. Сам 53-летний хозяин жилища ранее также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, причинение тяжких телесных повреждений», – сообщили АН «Между строк» в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

При опросе подозреваемого выяснилось, что в начале декабря в ходе застолья мужчины поссорились и хозяин домика схватился за нож.

«За месяц до Нового года они с приятелем, как обычно, коротая время за бутылкой спиртного, сильно поссорились. Подозреваемый не смог вспомнить, из-за чего, но признался, что ударил ножом знакомого, после чего вынес его на улицу и прикрыл шифером», – поясняют в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемый взят под стражу.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Агентство новостей «Между строк»