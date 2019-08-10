В Нижнем Тагиле ребёнок выпал из окна 9-го этажа

Трагедия произошла утром 10 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Примерно в 10 утра из окна на 9-м этаже многоквартирного дома по улице Бобкова, 12 выпал 4-летний ребёнок. По словам очевидцев, малыш скончался в машине реанимации.

Источники АН «Между строк» сообщили, что в момент трагедии ребёнок находился дома вместе с отцом, который пришёл с ночной смены. Мама малыша была на работе. От усталости отец ребёнка уснул и не смог уследить за сыном. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна.